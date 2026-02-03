В США сделали страшное предупреждение для Кубы

Нефтяная блокада, организованная президентом США Дональдом Трампом, может привести к тому, что Куба останется без электричества и воды. Об этом заявил американский журналист Питер Девлин, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за Кубы и пригрозил ввести пошлины против стран, поставляющих нефть «коммунистическому режиму». В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил американского лидера в попытке «задушить кубинскую экономику».

Экономический обозреватель Питер Девлин обратил внимание на то, что Кубе требуется 100 тыс. баррелей нефти в день только для того, чтобы поддерживать электричество, и в течение многих лет «главным спасательным кругом» для нее была Венесуэла.

«После того, как США установили контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы, поставки прекратились. Эксперты в области энергетики предупреждают, что запасов нефти на Кубе осталось всего на 15-20 дней», - отметил он.

По словам Девлина, в случае отсутствия поставок Кубу ждут веерные отключения электроэнергии, остановка заводов и даже системы водоснабжения.

«Президент Трамп не смягчается. Он угрожает ввести пошлины для любой страны, которая отправляет нефть на Кубу, отрезая все пути спасения. Это привлекает внимание к Мексике, одному из последних оставшихся поставщиков топлива», - констатировал он.

Трамп заявил о прекращении поставок нефти на Кубу

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании, а военные США начали задерживать танкеры с нефтью в Карибском море.