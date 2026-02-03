В офисах соцсети Х в Париже проходят обыски

Их совместно с Европолом проводит подразделение прокуратуры французской столицы по борьбе с киберпреступностью. В ведомстве уточнили, что мероприятия проходят в рамках расследования, начатого в январе прошлого года. Его инициировали из-за внедрения в Х инструмента, позволяющего с помощью искусственного интеллекта создавать изображения, в том числе, порнографического характера.

© Zuma/ТАСС

В июле 2025-го дело было передано французской полиции. В этом же месяце принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания Х отвергла обвинения властей республики, назвав расследование «политически мотивированным».