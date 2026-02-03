На Украине Киев и четыре области частично остались без света
Киев, а также Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области частично остались без электроснабжения, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". В нескольких регионах страны повреждены энергообъекты.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что два столичных района почти полностью остались без теплоснабжения.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба проинформировал, что в Харькове без отопления остаются порядка 110 тысяч абонентов.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Укрэнерго", говорится о значительном количестве обесточенных потребителей в столице, Киевской, Винницкой, Одесской, Харьковской областях.
«Есть поврежденные энергообъекты в нескольких регионах», - говорится в публикации.