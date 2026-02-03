Колесникова поблагодарила Трампа за спасение политзаключенных

Белорусская оппозиционерка Мария Колесников а в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) поблагодарила президента США Дональда Трампа за свое освобождение, и выразила надежду, что он продолжит заниматься вопросом обмена политзаключенных.

«Я могу его только поблагодарить за это. За то, что он меня освободил, и освободил всех других людей. Я надеюсь, что этот процесс не остановится… <…> Я могу сказать только спасибо», — заявила Колесникова.

При этом она подчеркнула, что не чувствует себя обязанной Дональду Трампу. По ее словам, Трамп освобождал оппозиционеров не для того, чтобы они были вынуждены быть ему обязанными. Колесникова отметила, что если процесс обмена политзаключенными будет продолжаться, то она продолжит благодарить его за это.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных, осужденных по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью. В числе освобожденных оказались такие представители белорусской оппозиции, как Мария Колесникова , Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие.

При этом президент Александр Лукашенко выразил готовность Белоруссии к диалогу с Евросоюзом и Соединенными Штатами по вопросам достижения договоренностей в рамках глобальных сделок.