Генсек НАТО Рютте прибыл с визитом в Киев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Во вторник, 3 февраля, он выступил перед депутатами в Верховной раде. Об этом сообщил корреспондент газеты The Financial Times (FT) Кристофер Миллер в социальной сети Х.

© Вечерняя Москва

При этом информации об официальной программе генсека НАТО не поступало.

До этого Марк Рютте заявил, что Украине придется пойти на территориальные компромиссы в рамках переговоров по завершению конфликта с Россией. Президент Чехии Петр Павел также высказался о том, что Украине придется пойти на «некоторые болезненные уступки».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, раскритиковал европейских и американских партнеров Киева за задержку с поставками систем ПВО. Он отметил, что Вашингтон отказался поставлять ракеты в оговоренный срок.

13 января генеральный секретарь НАТО назвал выживание главной целью Украины в военном противостоянии с Россией. При этом раньше во время выступлений он неоднократно говорил о том, что Киев должен победить Москву.