Пауза в ударах и сдвиг сроков: что происходит вокруг переговоров РФ и Украины

Эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», считают, что пауза в ударах по энергетическим объектам ВСУ может быть продлена только в случае новой договоренности с США. Также аналитики объяснили перенос переговоров в ОАЭ с нежеланием Украины проводить встречу без американцев.

Двадцать третьего января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы Россия - США - Украина. По итогам заседания стороны условились продолжить переговоры, но запланированная на 1 февраля встреча была перенесена. Позже появилась информация, что следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил перенос встречи тем, что «потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон». Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев напомнил, что пауза в ударах по энергетическим объектам ВСУ была рассчитана до запланированных на 1 февраля переговоров.

По словам Силаева, с переносом встречи продление моратория потребовало бы новой договоренности с США. Он считает, что без ответного «жеста доброй воли» со стороны Киева у Москвы не было мотивации к продлению паузы.

Эксперт Финансовой академии при правительстве России Игорь Юшков подчеркнул, что пауза была ответом на просьбу президента США Дональда Трампа, а не российско-украинской договоренностью. Он добавил, что пауза продемонстрировала договороспособность России.

В Раде захотели «воевать» с Россией несмотря на возможные договоренности

Силаев предположил, что перенос переговоров связан с нежеланием Украины проводить встречу без участия США.