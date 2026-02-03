Президент Молдавии Майя Санду, по оценке эксперта, не соответствует критериям Нобелевской премии мира, а сама инициатива ее выдвижения выглядит политически мотивированной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего заместителя главы МИД Приднестровья, директора Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития Игоря Шорникова.

Поводом для комментария стало заявление депутата парламента Норвегии Арильда Хермстада о выдвижении Санду на премию мира. Норвежский политик связал свое решение с ролью молдавского президента в защите демократических институтов на фоне внешнего давления и попыток дестабилизации страны.

Шорников считает, что на данном этапе Санду не заслуживает подобной награды. По его словам, сама логика выдвижения отражает степень политизации премии и подмену ее изначального смысла. Эксперт указал, что в последние десятилетия Нобелевская премия мира все чаще используется как инструмент политической поддержки, а не как оценка реального вклада в укрепление мира.

Он напомнил, что, по его мнению, репутация премии была серьезно подорвана еще после ее вручения Михаилу Горбачеву, которого Шорников назвал политиком, приведшим к разрушению собственного государства. С тех пор, отметил он, награда нередко присуждается фигурантам с неоднозначной ролью в международных процессах.

Эксперт также заявил, что нынешняя молдавская власть, по его оценке, опирается на спорные избирательные процедуры и сохраняет устойчивость за счет внешней моральной и финансовой поддержки. В этом контексте он расценил возможное вручение Нобелевской премии мира Майе Санду как продолжение общей тенденции превращения награды в символ политической конъюнктуры.