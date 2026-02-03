Обзор иноСМИ: «три пути побега Зеленского» и «могучие средние державы» против Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Imago/TACC

«Три пути побега: украинский депутат раскрыл планы Зеленского»

Автор статьи, опубликованной на портале Sohu, заявил, что на Украину «легла новая тень», связанная со слухами о подготовке Владимира Зеленского к бегству. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский уже подготовил пути побега. Экс-депутат даже назвал три страны, куда мог бы бежать Зеленский. По версии автора статьи, Зеленский может покинуть страну из-за «огромного давления»: сокращения внешней поддержки, повсеместной коррупции, падающего рейтинга и «ужасающего» положения ВСУ. Килинкаров назвал возможными убежищами Зеленского Великобританию, Израиль или Францию. Почему именно эти три страны? Британия - «оплот тесных связей Зеленского с НАТО». С начала конфликта Лондон не жалел усилий для поддержки Украины, предоставляя оружие и финансовую помощь.

В случае с Израилем, по версии автора статьи, происхождение Зеленского может служить важным мостом для установления связей. Израиль мог бы принять Зеленского под видом «гуманитарной защиты», подчеркивается в статье. Кроме того, в рамках ЕС Франция всегда была важным союзником Зеленского. Между ним и французским президентом Эммануэлем Макроном нет вражды, и в критический момент Франция может предложить Зеленскому политическое убежище. Однако эти страны могут и не принять Зеленского, учитывая его ответственность за конфликт и всё более жёсткое общественное мнение на Западе. Для этих стран политические издержки являются существенным фактором. Текущий рейтинг одобрения Зеленского упал до 20 процентов, и это не случайный политический переворот, подчеркивается в статье. Голоса протестующих становятся всё громче, обвинения солдат в адрес правительства усиливаются, а некогда высокий уровень националистических настроений давно рухнул, заключил автор статьи.

«Тройная угроза мировой продовольственной безопасности»

Сегодня на Земле живет в пять раз больше людей, чем в 1900 году. И все же человечество питается лучше, чем почти в любой другой период своей истории, пишет Bloomberg. Это стало возможным благодаря трем основным факторам, которые сделали Землю гораздо более устойчивой к риску голода: повышение урожайности, рациональное использование воды и развитие торговли. Тревожно, что все эти факторы сейчас находятся под угрозой, подчеркивается в статье. Постоянный рост урожайности раньше воспринимался не как достижение, а как закон природы. Этот «железный» закон может быть нарушен под давлением глобального потепления. Сельскохозяйственное производство стабильно росло более чем на два процента в год на протяжении 60 лет. С 2020 года темпы роста замедлились до 1,6 процента. А совокупная факторная производительность - показатель эффективности продовольственной системы - за последнее десятилетие составила 0,8 процента, что едва превышает треть того, что потребуется, чтобы накормить десять миллиардов человек в 2050 году.

Ситуация выглядит еще хуже, если рассматривать отдельные продукты. Рост урожайности трех основных зерновых - кукурузы, риса и пшеницы - практически остановился за последние пять лет; то же самое касается основных растительных масел. Одна из возможных причин стагнации, - истощение ресурса, накопление которого заняло тысячелетия: подземных вод. В ООН сделали вывод, что мы перешли от эпохи «водного кризиса» к эпохе «водного банкротства» - ситуации, когда забор воды из дождевых осадков, рек и колодцев превышает способность этих систем к самовосстановлению, неумолимо толкая человечество к катастрофе. В Иране иссушение грунтовых вод способствовало экономической нестабильности, которая подпитала недавние протесты. Третий столп угрозы: торговля. Сегодня бесплодный Кувейт может импортировать «виртуальную воду», воплощенную в культурах, выращенных на другом конце света. А ограниченная в земельных ресурсах Япония может использовать торговлю, чтобы получить выгоду от сельскохозяйственных угодий другой страны. Пока жажда экспортных долларов президента США Дональда Трампа в основном защищает американский сельскохозяйственный экспорт от тарифного хаоса. Но гарантий, что эта сдержанность сохранится, нет.

«Могучие средние державы» могут бросить вызов Трампу

В своей речи на конференции в Давосе премьер Канады Марк Карни призвал «средние державы» защищать собственные интересы в то время, когда великие державы «грубо попирают основанный на правилах международный порядок», пишет The Washington Post. В качестве примеров автор статьи привел украинский кризис и конфликт вокруг Тайваня, а также угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию и его карательные пошлины в отношении ближайших союзников Америки. Карни считает, что «средние державы должны действовать сообща, поскольку если их не будет за столом переговоров, они окажутся в меню». По версии автора WP, коллективный потенциал «могучих средних держав» практически безграничен. Речь идет о неамериканских членах НАТО (Европа и Канада) и «великих демократиях Восточной Азии и Океании»: Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Если бы эти страны действовали сообща, они стали бы сверхдержавой. «Евразианский блок» насчитывает почти 900 миллионов человек, ВВП в 39,5 триллиона долларов, расходы на оборону в 830 миллиардов долларов и 3,1 миллиона солдат. Это намного превосходит население Америки (338 миллионов) и её ВВП (31 триллион долларов), при этом расходы на оборону примерно такие же, как у США. У Китая, конечно, еще большее население, но он, как и Россия, отстает по всем остальным показателям, подчеркивается в статье. Однако ресурсы Европы мобилизованы слабо, и у нее практически нет координации с азиатскими демократиями, которые, в свою очередь, связаны альянсами с США, но не друг с другом. По мнению автора WP, если бы «могучие средние державы» объединились, им больше не пришлось бы скучать по эпохе американского доминирования, а вот американцы пожалели бы о своем выборе.

«Новый опрос: большинство австрийцев против помощи Украине»

Новый опрос газеты Heute выявил значительный скептицизм в отношении дальнейшей помощи Украине - 58 процентов австрийцев выступают против новых выплат, пишет eXXpress. После публикации опроса правая Австрийская партия свободы (FPÖ) резко раскритиковала правительство, заявив о наличии четкого мандата от населения на прекращение поддержки Украины. Только 30 процентов участников нового опроса поддерживают дополнительные выплаты Киеву. Согласно опросу, многие австрийцы предпочли бы, чтобы государственные средства использовались преимущественно внутри страны.

Анализ групп избирателей особенно показателен. Даже среди сторонников партии NEOS, лидер которой транслирует проукраинскую позицию, идея дальнейшей помощи Украине не пользуется поддержкой большинства. Социолог Петер Хайек объясняет, что, хотя в Австрии сохраняется фундаментальная солидарность с Украиной, финансовая поддержка все чаще воспринимается критически. Австрийская партия свободы считает, что результаты опроса однозначно подтверждают ее правоту. Глава делегации в ЕС Харальд Вилимски раскритиковал правительство и Еврокомиссию за игнорирование воли народа. Австрия уже направила Украине около трех миллиардов евро через платежи ЕС - без достаточного контроля за расходованием этих средств. Партия свободы отвергает дальнейшие выплаты и вместо этого требует мирных переговоров.

Swebbtv: украинский кризис затянулся из-за «банды гангстеров» в Киеве

Шведский аналитик Ларс Берн заявил в эфире Swebbtv, что Украиной управляет «не нормальный режим, а банда гангстеров, присваивающих миллиарды, которые присылают правительства вроде шведского». По его мнению, именно из-за «гангстеров» во власти конфликт на Украине затянулся.

Берн подчеркнул, что миллиарды, которые получает Киев, используются для фиктивных проектов и затем исчезают. По его мнению, украинским властям «совершенно наплевать» на то, что происходит с народом. Берн добавил, что западными политиками, поддерживающими Украину, движет «жгучая ненависть» к России. Аналитик подчеркнул, что западная политика на Украине провалилась и Владимир Зеленский должен уйти.