$77.0291.25

Четыре изнасилования: сыну норвежской кронпринцессы грозит 16 лет тюрьмы

Александр Котлеткин
Slide 1 of 17
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби
1/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби 
© Lise Aserud/EPA/TACC
Норвежская королевская семья
2/14
Норвежская королевская семья 
© Imago/TACC
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби
3/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби 
© KHAKON MOSVOLD LARSEN/EPA/TACC
Норвежская принцесса Ингрид Александра и старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби
4/14
Норвежская принцесса Ингрид Александра и старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби 
© /TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби
5/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби 
© Legion-Media
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон
6/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон 
© Legion-Media
Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Мариусом
7/14
Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Мариусом 
© Legion-Media
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон
8/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон 
© Legion-Media
Заголовки норвежских газет
9/14
Заголовки норвежских газет 
© Legion-Media

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Норвежская королевская семья
10/14
Норвежская королевская семья 
© Legion-Media
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон
11/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон 
© Legion-Media
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон
12/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон 
© Legion-Media
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон
13/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон 
© Legion-Media
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон
14/14
Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хёйби и кронпринц Хокон 
© Legion-Media

Старшего сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби заключили под стражу. Его обвиняют в изнасилованиях, нанесении телесных повреждений, психологическом терроре, угрозах холодным оружием и незаконном обороте наркотических веществ. Всего Хёйби грозит до 16 лет тюрьмы.

Мариус попал в поле зрения правоохранительных органов в 2024 году, когда он напал на свою девушку Ребекку Хельберг Арнцен. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире жертвы воткнутый в стену нож. В крови Хёйби были найдены следы наркотических веществ. Несмотря на то, что сын кронпринцессы принес извинения и рассказал о проблемах с зависимостью, история получила продолжение. Вскоре другая бывшая возлюбленная Мариуса, модель Джулиана Снеккестад, рассказала в социальных сетях о насилии со стороны мужчины во время отношений с ним. В ходе расследования вскрылись четыре эпизода сексуального насилия, совершенных первенцем супруги наследника норвежского престола в отношении разных девушек.

Официально Мариус Хёйби не входит в королевскую семью и не имеет никаких титулов. Метте-Марит родила его еще до брака с кронпринцем Хоконом в 1997 году. Отцом ребенка был неоднократно осужденный наркодилер Мортен Борг.