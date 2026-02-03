Четыре изнасилования: сыну норвежской кронпринцессы грозит 16 лет тюрьмы

Старшего сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби заключили под стражу. Его обвиняют в изнасилованиях, нанесении телесных повреждений, психологическом терроре, угрозах холодным оружием и незаконном обороте наркотических веществ. Всего Хёйби грозит до 16 лет тюрьмы.

Мариус попал в поле зрения правоохранительных органов в 2024 году, когда он напал на свою девушку Ребекку Хельберг Арнцен. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире жертвы воткнутый в стену нож. В крови Хёйби были найдены следы наркотических веществ. Несмотря на то, что сын кронпринцессы принес извинения и рассказал о проблемах с зависимостью, история получила продолжение. Вскоре другая бывшая возлюбленная Мариуса, модель Джулиана Снеккестад, рассказала в социальных сетях о насилии со стороны мужчины во время отношений с ним. В ходе расследования вскрылись четыре эпизода сексуального насилия, совершенных первенцем супруги наследника норвежского престола в отношении разных девушек.

Официально Мариус Хёйби не входит в королевскую семью и не имеет никаких титулов. Метте-Марит родила его еще до брака с кронпринцем Хоконом в 1997 году. Отцом ребенка был неоднократно осужденный наркодилер Мортен Борг.