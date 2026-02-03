Температура на Кубе опустилась до 0 градусов впервые в истории

Температура на Кубе упала до 0 градусов впервые в истории. Рекорд был выявлен на западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт метеорологии.

© m24.ru

"В 04:00 метеорологическая станция в Индио Атуэй в провинции Матансас зафиксировала минимальную температуру в 0,1 градуса. Температура продолжила снижаться, и в 07:00 термометр зафиксировал температуру в 0 градусов. Это рекордный для страны уровень минимальной температуры", – говорится в сообщении.

Прошлый рекорд был зафиксирован 18 февраля 1996 года. Тогда столбики термометра на станции Баиноа показали 0,6 градуса.

Другие станции на западе и в центре Кубы зафиксировали температуру в 1,4 и в 5 градусов. По словам синоптиков, страна попала под влияние холодных и сухих воздушных масс арктического происхождения. Такое сочетание и привело к снижению температуры, добавили метеорологи.

