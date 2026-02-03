NYT: Иран готов свернуть ядерную программу ради сделки с США

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников утверждает, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу ради достижения договоренности с США и ослабления напряженности в регионе.

По словам двух источников, Тегеран готов прекратить или приостановить реализацию ядерной программы, что стало бы большой уступкой, однако иранские власти предпочли бы вариант урегулирования путем создания регионального консорциума по производству ядерной энергии с участием США.

Газета отмечает со ссылкой на американского и иранских чиновников, что глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, которые должны принять участие в переговорах о возможной ядерной сделке 6 февраля в Стамбуле, поддерживают личный контакт путем переписки. Кроме того, по данным NYT, на встрече в Турции будут присутствовать предприниматель и зять президента США Джаред Кушнер, а также чиновники высокого ранга из Турции, Катара и Египта.

26 января президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" американских ВМС направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Глава Белого дома также добавил, что представители Ирана ведут "серьезные переговоры" с коллегами из США.