Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах в 2016 году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил американского финансиста Джеффри Эпштейн, в связях с которым подозревают американского лидера, в попытке помешать ему победить на президентских выборах в 2016 году.

© Вечерняя Москва

— Но все оказалось даже еще лучше, потому что они (Минюст США — прим. «ВМ») обнаружили, что Джеффри Эпштейн и его подручный, писатель по имени Майкл Вулф, замышляли заговор против Дональда Трампа, чтобы тот проиграл выборы. Таким образом, Эпштейн вступил в сговор с писателем, чтобы я проиграл выборы, — отметил президент США, передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп также заявил, что никогда не бывал на острове Эпштейна. Он заявил, что теперь он планирует подать в суд на некоторых «радикальных леваков».

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна.

Ранее Министерство юстиции США по ошибке опубликовало десятки неотредактированных фотографий обнаженных людей из материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна.