Маск заявил о начале новой гражданской войны в США

Американский миллиардер Илон Маск считает, что массовые протесты против действий иммиграционной полиции ICE стали началом новой гражданской войны в США. Его слова приводит РИА Новости.

Своим мнением владелец SpaceX поделился в комментариях к публикации в соцсети X, автор которой считает, что противостояние нынешней администрации и либеральных сил, в том числе в ходе протестов, стало началом «Гражданской войны 2.0».

«Кажется, так и есть», - заметил Илон Маск.

Ранее в ряде американских городов вспыхнули протесты на фоне ужесточения миграционных рейдов. В частности, в январе в Миннеаполисе во время одной из операций офицер ICE смертельно ранил женщину, а через две недели был застрелен еще один человек, что привело к масштабным акциям в городе. Акции протеста против действий ICE также прошли в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и в Портленде.

Маск заявил о борьбе с якобы использованием Россией Starlink

При этом министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что 70% нелегальных мигрантов, задержанных агентами ICE, имели судимости или обвинения в насильственных преступлениях.