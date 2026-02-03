Западные СМИ в погоне за сенсацией ищут в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна следы КГБ и связь с президентом России Владимиром Путиным. «Царьград» рассказал, на какие ухищрения идут британские журналисты.

«Операция по ловле меда»

Таблоид Daily Mail решил ошарашить читателей материалом, в котором заявил, что «секс-империя Эпштейна» была «медовой ловушкой КГБ». Утверждается, что финансист «неоднократно беседовал с Путиным», а россиянок специально привозили для сбора компромата на всемирно известных личностей. При этом никаких документальных свидетельств «связи с русской разведкой» в досье нет, что признают и авторы статьи.

После этого британские журналисты перешли в область домыслов, однако для большей достоверности стали ссылаться на некие «источники» в западной разведке. Утверждается, что Эпштейна вовлекли в мир шпионажа благодаря связям с медиамагнатом Робертом Максвеллом.

«Роберт Максвелл был агентом России с 1970-х годов, когда работал над выдачей советских евреев Израилю при содействии израильской разведывательной службы "Моссад"», — утверждает Daily Mail.

Однако работа Максвелла на Израиль уже давно известный факт. Как и то, что Эпштейн также сотрудничал с «Моссадом» — это доказано его же рассекреченной перепиской и свидетельствами разведчиков.

Встреча, которой не было

Следом «русский след» взяло британское издание The Telegraph. Пересказывая статью коллег, авторы добавили немного и от себя, процитировав некую украинскую журналистку Таню Козыреву, которая утверждает, что Эпштейн «контактировал с российскими чиновниками и самим Путиным». При этом откуда у нее информация — Козырева не уточняет.

В самих рассекреченных файлах нашлись письма, в которых финансист не сомневался в полезности подобной встречи для Путина. Так, в 2014 году в одном из писем экс-премьеру Норвегии Турбьерну Ягланду он просил «объяснить» российскому лидеру о необходимости «более продвинутой российской версии биткойна», в конце июля 2015 года подчеркивал, что все еще хочет встретиться с президентом РФ.

В октябре 2017 года Эпштейн снова просил Ягланда обсудить с главой России цифровые валюты. А в июне 2018 года снова писал, что «очень хотел бы встретиться с Путиным».

Судя по всему, желание Эпштейна так и не реализовалось. И хоть The Telegraph утверждает, что она якобы была, ни одного ее упоминания в рассекреченных файлах по делу финансиста нет.

Другой вброс затесался среди множества файлов. Это короткий отчет ФБР от 27 ноября 2017 года, в котором говорится о встрече агентов с конфиденциальным источником. По словам последнего, Эпштейн якобы был «управляющим состоянием президента Владимира Путина и оказывал аналогичные услуги президенту Зимбабве Роберту Мугабе».

Отмечается, что в такие заявления не поверили даже читатели британских таблоидов. Они назвали опубликованные статьи пропагандистскими и отметили, что все эти предположения звучат «как очередной сценарий о Джеймсе Бонде».