Шойгу: Запад закрыл глаза на масштабные подтасовки на выборах в Молдавии

Коллективный Запад закрыл глаза на масштабные фальсификации и подтасовки в ходе выборов в Молдавии. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В ходе голосования в Молдавии западники закрыли глаза на масштабные фальсификации и подтасовки, а также на многочисленные нарушения прав избирателей и национального законодательства", - отметил он.

А в Румынии в прошлом году, обратил внимание Шойгу, "вообще не допустили до выборов неугодного Брюсселю кандидата".

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Правящая в стране Партия действия и солидарности (ПДС) сохранила контроль над заксобранием, получив 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года).