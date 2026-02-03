Грузия депортировала 57 иностранцев

Сотрудники департамента миграции МВД Грузии за последние дни депортировали 57 иностранцев, среди которых есть граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МВД, из Грузии были высланы граждане Азербайджана, Алжира, Бангладеш, Греции, Египта, Иордании, Израиля, Индии, Ирана, Йемена, Китая, Кубы, Марокко, Непала, Нигерии, России, Сирии, Турции, Таиланда, Туркмении и Узбекистана. Указанным лицам запрещен въезд в республику.

В январе, как сообщается, из Грузии были депортированы 232 мигранта.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны в прошлом году ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан. В 2025 году власти Грузии выдворили более 1,3 тыс. нелегальных мигрантов, что больше, чем суммарно за предыдущие шесть лет.