В Киеве начались экстренные отключения света

Экстренные отключения света начались в двух районах левого берега Днепра в Киеве. Об этом сообщили в энергетическом холдинге "ДТЭК".

"Часть левого берега Киева: <...> применены экстренные отключения", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Там уточнили, что эти ограничения затронули Дарницкий и Днепровский районы города. В районах правого берега действуют графики отключений, уточнили в "ДТЭК".

В ночь на 3 февраля в Киеве более семи часов действовало предупреждение о воздушной тревоге. Утром мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что Дарницкий и Днепровский районы остались без теплоснабжения. Всего, по его словам, в городе без теплоснабжения 1 170 многоэтажных домов.