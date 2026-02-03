На Украине 3 февраля установятся морозы до 27 градусов

Морозы до 27 градусов ожидаются во вторник на территории Украины, такая температура сохранится в ближайшие два дня. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Холоднее всего на востоке и север-востоке страны. В частности, в Киевской области ночью было до 27 градусов ниже нуля. На западе страны, в Карпатах и на Закарпатье, также ожидается снег и гололедица на дорогах. На юге Украины температура чуть выше - до минус 11 градусов днем.

На фоне резкого похолодания на Украине продолжаются проблемы с энергоснабжением. В ряде районов Киева начались экстренные отключения электричества, в части города также наблюдаются перебои с теплоснабжением. Без электричества на утро вторника остались потребители в Одесской и Харьковской областях.