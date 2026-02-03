Эксперт: Японии не грозит культ личности Такаити

Японии не грозит формирование культа личности Санаэ Такаити на фоне того, что уровень ее личной поддержки почти в два раза превышает уровень поддержки возглавляемой ей Либерально-демократической партии (ЛДП). Такое мнение выразил сотрудник исследовательского центра современных наук и технологий при Токийском университете доктор Идзуру Макихара.

"Я не считаю, что здесь есть риск формирования культа личности", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС в ходе брифинга для иностранных журналистов в Токио.

Макихира пояснил, что Санаэ Такаити как политик действительно в определенном смысле стала символом прорыва сложившегося ощущения застоя и безысходности в японском обществе.

"Однако если Такаити начнет ясно и однозначно занимать ту или иную позицию, неизбежно появится и критика именно этой позиции", - сказал он. Японский эксперт выразил мнение, что у самой Санаэ Такаити "не так уж и много твердых убеждений". "У нее есть желание бросить вызов, есть настрой обновить то, что было раньше. Но, как мне представляется, она не считает, что какая-то конкретная позиция определяет все остальное", - пояснил он.

Макихира также выразил уверенность, что уровень поддержки премьер-министра Японии Санаэ Такаити и ее правительства будет постепенно снижаться. Это, по его мнению, произойдет даже в случае уверенной победы на предстоящих 8 февраля выборах в нижнюю палату парламента, поскольку "нечеткие ожидания" избирателей, связанные с Такаити, начнут развеиваться.

Досрочные выборы в ключевую нижнюю палату парламента Японии пройдут 8 февраля. Японские СМИ сходятся во мнении, что правящая Либерально-демократическая партия под предводительством премьер-министра Санаэ Такаити имеет все шансы вернуть себе утраченное большинство даже без учета мандатов входящей в коалицию партии "Общество обновления Японии". Уровень поддержки Такаити и ее правительстве сейчас держится на отметке 60-70%, тогда как уровень поддержки ЛДП едва превышает 30%.