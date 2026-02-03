Школа исключила детей убитого в Испании Портнова, опасаясь за учеников

Три дочери юриста Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, были исключены из Американской школы в Испании после убийства их отца. Об этом сообщила газета El Mundo.

Мужчина был застрелен 21 мая 2025 года в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид) недалеко от самого учебного заведения. Затем его вдова заявила, что их дети были исключены из школы. Тогда она подала жалобу в региональный департамент по образованию с просьбой отменить это решение. Власти после анализа ситуации определили, что среди прочего было нарушено право на образование трех несовершеннолетних. Кроме того, департамент постановил восстановить детей в учебном заведении.

В свою очередь школа не согласна с решением и намерена его обжаловать. В учреждении заверили, что пытались защитить интересы этих детей и остальных учеников.

"Были родители, которые не скрывали своего страха, - отметили в школе. - Мы говорим о сообществе, которое в основном является международным, состоящим из детей, чьи родители работают в посольствах, консульствах, транснациональных компаниях".

Адвокат семьи Портновых Педро Ресино настаивает, что несовершеннолетних исключили без каких-либо серьезных оснований.

Пока правоохранительные органы не сообщали о каких-либо задержанных в рамках расследования убийства Портнова.