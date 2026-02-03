Что произошло в мире 3 февраля: восстание узников и страшная метель в Иране

3 февраля в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — восстание узников и страшная метель в Иране. Подробности — в материале «Рамблера».

Восстание узников

В ночь на 3 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен произошло восстание. Около 500 советских узников из блока смертников №20 под крики «Ура!» атаковали пулеметные вышки лагеря, вступив в отчаянный бой с охраной.

Метель в Иране

С 3 по 9 февраля Иран столкнулся с невиданной метелью, вошедшей в историю как самая смертоносная в мире. За неделю температура упала до экстремально низких значений, а ветер усилился до ураганных скоростей. В некоторых местах сугробы достигали восьми метров. Шторм разрушил линии электропередач и связи, оставив жителей без света и возможности связаться с внешним миром. Дороги, ведущие к отдаленным деревням, оказались полностью заблокированы. Спасатели не могли добраться до пострадавших. Под тяжестью снега рушились дома, погребая под собой людей. Те, кто не успел укрыться, замерзли насмерть в мороз до −20 градусов.

Иван Грозный учредил опричнину

В 1565 году, 3 февраля, русский царь Иван Грозный ввел опричнину, особый период в истории России, который продолжался до 1572 года. В рамках этой политики государство было разделено на две части с различным правовым статусом: опричнину и земщину. Опричнина находилась под непосредственным управлением царя и считалась его личным владением, тогда как в земщине сохранялась традиционная система землевладения, при которой земли принадлежали знати.

Харальд Свенсон стал королем Дании

3 февраля 1014 года Харальд Свенсон, известный как Харальд II, стал королем Дании. Он правил страной с 1014 по 1018 год. Свенсон был старшим сыном короля Свена Вилобородого от его первой жены, Гунхильды Польской. Харальд временно управлял страной во время похода отца в Англию (1013–1014 годы) и занял трон после его смерти.

На Северном острове Новой Зеландии произошло землетрясение

3 февраля 1931 года в Хокс-Бей на Северном острове Новой Зеландии произошло землетрясение. В 10:47 утра местного времени стихия унесла жизни 256 человек и нанесла значительный ущерб региону. На конец 2012 года это землетрясение оставалось самым смертоносным в истории Новой Зеландии.