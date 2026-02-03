Кличко рассказал о ситуации в Киеве после ударов

Даниловский и Днепровский районы в Киеве в основном остаются без отопления в результате массированной атаки российских войск на инфраструктуру города в ночь на 3 февраля. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В настоящее время в Киеве 1170 многоквартирных домов остаются без тепла. Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы, рассказал Кличко.

До этого SHOT сообщил, что по энергетическим и военным объектам Украины нанесен массированный удар ракетами и беспилотниками. По данным издания, над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары. В Харькове, в районе подстанции 330 кВ «Лосево», произошли взрывы и пожары.

Мощные взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Взрывы в Киеве и Харькове также подтвердил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.