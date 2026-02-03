В европейской стране решили легализовать полмиллиона нелегальных мигрантов

Социалистический премьер-министр Испании защищает планы по легализации полумиллиона нелегальных мигрантов. Отвечая на критику политики, Педро Санчес заявил, что Испания выбирает путь “достоинства, сообщества и справедливости”.

Премьер-министр Испании дал отпор критикам планов по легализации 500 000 нелегальных мигрантов и лиц, ищущих убежища, пишет The Guardian. На выходных в социальных сетях было опубликовано 46-секундное видео, на котором Педро Санчес говорит по-английски с субтитрами на испанском.

“Некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко, что мы идем против течения”, - сказал он. “Но я хотел бы спросить вас, когда признание прав стало чем-то радикальным? Когда эмпатия стала чем-то исключительным?”

Это произошло через несколько дней после того, как коалиционное правительство Испании, возглавляемое социалистами, одобрило указ, который, по его словам, позволит легализовать полмиллиона человек. Инициатива, которая, как ожидается, вступит в силу в апреле, попала в заголовки газет по всему миру из-за ее неприятия антимиграционной политики и риторики, характерных для большей части Европы и США, подчеркивает The Guardian.

Педро Санчес сказал, что эти планы обеспечат упорядоченный путь к легализации для тех, чья жизнь уже вписана в социальную структуру Испании. “Полмиллиона человек, с которыми мы живем каждый день, находятся на рынке, в автобусе, в школе, где учатся наши дети. Люди, которые заботятся о наших родителях, работают в поле, которые рука об руку с нами способствовали прогрессу нашей страны, - сказал премьер. – Испания, прежде всего, гостеприимная страна, и мы выбираем этот путь: достоинство, сообщество и справедливость”.

В основе этого указа лежит гражданская инициатива, подписанная более чем 700 000 человек и поддержанная большей частью католической церкви и около 900 общественными организациями, представленная парламенту в 2024 году, указывает The Guardian. Инициатива обсуждалась в течение нескольких месяцев, пока на прошлой неделе левая партия "Подемос" не заявила, что заключила сделку с социалистами об одобрении планов в обмен на поддержку в парламенте.

На видео, которое набрало миллионы просмотров, некоторые называют премьер-министра Санчеса “противником Трампа” за твердую позицию в поддержку миграции. Политолог Пабло Симон отмечает, что премьер–министр, который опирается на широкий спектр партий для проведения законодательства, реагирует как на внутреннее, так и на глобальное давление.

“Прямо сейчас Санчес находится в очень сложном положении внутри страны, но он также знает, что единственный способ выжить - это перейти на более левые позиции, которые позволят ему привлечь электорат небольших партий”, - комментирует Симон, профессор Мадридского университета Карлоса III.

В последние месяцы Педро Санчес последовательно придерживался левых взглядов по таким вопросам, как война в Газе и стремление Трампа увеличить расходы на оборону. В отношении миграции ситуация была такой же: Санчес придерживается открытости, в то время как другие страны Европы ужесточили свою позицию в ответ на давление со стороны крайне правых.

В результате Санчес оказался в центре внимания всего мира как лидер традиционных левых, в то время как такие партии, как Лейбористская партия Великобритании и социал-демократы Германии, заняли жесткую позицию в отношении миграции.

“В Европе создается имидж Испании как открытой и, прежде всего, направленной против крайне правых”, - сказал Пабло Симон.

Намеки на этот шаг стали очевидны на прошлой неделе, после того как Илон Маск ретвитнул пост на своей платформе X, в котором обвинил Санчеса в использовании регуляризации для проведения “предвыборной агитации”. Самый богатый человек в мире поделился своей реакцией, написав просто: “Вау”.

Санчес не замедлил нанести ответный удар, перепечатав комментарий Маска со своим собственным ответом: “Марс может подождать. Человечество не может”.