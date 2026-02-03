Спецслужбы и коррупционный след: как ликвидируют разработчиков секретного оружия ВСУ

Двое украинских разработчиков высокотехнологичного вооружения, полковник Алексей Филиппенков и капитан Владимир Ракша, погибли при невыясненных обстоятельствах за последние три месяца. Как сообщает aif.ru, профессиональный телохранитель Алексей Фонарев рассказал, кто может стоять за этими смертями.

Эксперт отметил, что инженерам и разработчикам по статусу не положена охрана. Кроме того, Фонарев считает, что версия о целенаправленном устранении спецслужбами маловероятна — это люди не того уровня, чтобы тратить на них ресурсы. Однако он не исключает, что убийства могут быть связаны с коррупцией в военно-промышленном комплексе Украины.

«Стоять за убийством может кто угодно, потому что ВПК — это очень ресурсоемкая сфера, которая дает большие возможности отмывать большие деньги, не отвечая за результат. В этой сфере на Украине деньги никто не считает, поэтому могли быть и коррупционные схемы, и личные какие-то схемы», — заявил Фонарев.

Напомним, по данным российских силовых структур, Филиппенков был начальником учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники. Его убили 28 января при невыясненных обстоятельствах. Ракша был ученым-радиофизиком и занимался разработкой вооружения для ВСУ. Он умер в Киеве при невыясненных обстоятельствах во время неизвестных испытаний. Согласно заявлению украинской стороны, причиной стал сердечный приступ.