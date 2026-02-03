США, Украина и европейские страны согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем заключат Москва и Киев. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), сославшись на источники.

По данным издания, Вашингтон и государства Европы договорились дать «скоординированный военный ответ», если российская сторона будет «постоянно нарушать» договор. Сначала ответные меры будут включать в себя дипломатическое предупреждение и действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их примут в течение 24 часов после того, как соглашение будет нарушено.

Если боевые действия продолжатся, в процесс вмешается «коалиция желающих». Перерастание эскалации в масштабное наступление приведет к активизации сил, поддерживаемых коллективным Западом. В том числе планируется привлечь американские войска. Ожидается, что силы Запада будут задействованы через 72 часа после первого нарушения перемирия.

Постпред США при НАТО Уитакер назвал мирное соглашение по Украине лишь первым шагом

2 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что по ряду вопросов в рамках переговорного процесса по Украине по-прежнему нет сближения сторон. Тем не менее Москва и Киев приблизились к общему пониманию некоторых других вопросов, подчеркнул представитель Кремля.