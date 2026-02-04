Новый план США и ЕС по Украине оказался бесполезен для Киева

Представленный США и Европой новый план действий на случай нарушения будущего мирного соглашения на Украине оценивается экспертами как чрезмерно расплывчатый и малоэффективный.

Как сообщает финское издание Yle, опрошенные исследователи считают, что обнародованная информация не содержит конкретных механизмов, способных реально помочь Киеву.

Доцент Шведского университета обороны Илмари Кяйхо указывает, что план не учитывает практическую неспособность так называемой «коалиции желающих» причинить существенный ущерб России.

Он ставит под сомнение как реальные шаги, которые Запад готов предпринять в ответ на возможные нарушения режима прекращения огня, так и саму его готовность к прямому военному противостоянию с Россией, отмечая отсутствие такой решимости в настоящем и маловероятность её появления в будущем.

Бывший советник МИД Финляндии Йоэль Линнайнмаки подчёркивает, что сложность организации действенной защиты для Украины по этому плану создаёт высокую степень неопределённости относительно последующих действий в случае срыва перемирия. Эксперт с иронией отмечает, что украинская сторона вынуждена последовательно надеяться сначала на выполнение обещаний европейцами, а затем - американцами.

