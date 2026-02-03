«Военные секреты»: названы риски для Трампа при вторжении в Иран

Возможное вторжение в Иран грозит президенту США Дональду Трампу репутационными потерями, так как американские военные столкнутся с упорным сопротивлением. Такое мнение высказал News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Тегерану ракетными ударами. А СМИ отмечали, что американский лидер рассматривает возможность военного воздействия, так как предварительные переговоры об ограничении ядерной программы Ирана не принесли результатов.

Политолог Юрий Самонкин обратил внимание на то, что Тегеран очень тщательно скрывает свои военные секреты, и «до сих пор непонятно, есть ли у него серьезная ядерная поддержка».

«Не стоит забывать, что на ВПК Ирана в свое время очень сильно повлиял СССР. То есть то, что происходит в стране в плане военно-промышленного комплекса, — это практически все образец 1970–1980-х годов [Советского Союза], только он постоянно модернизируется. В этом отношении у Трампа очень серьезный репутационный риск», — констатировал он.

По словам эксперта, в отличие от Гренландии или Венесуэлы, в Иране американские войска могут столкнуться с упорным сопротивлением, а боевые действия развернутся непосредственно на территории республики.

«У Тегерана есть значительное тактическое преимущество, аналогичное тем трудностям, с которыми столкнулись американские войска во время своего пребывания в Афганистане: постоянные нападки, диверсионные действия, партизанские войны. В этом отношении США уступают», — заметил Самонкин.

Ранее стало известно, что арабские страны предостерегли Трампа от нападения на Иран, указав, что это может спровоцировать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке и побудить Тегеран наносить удары по нефтегазовым объектам в Персидском заливе.