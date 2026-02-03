«Козырь в переговорах»: Украина собирается взять в заложники сотни тысяч россиян

Киев пытается убедить руководство Молдавии военным путем решить проблему Приднестровья — украинские власти надеются использовать это в переговорах с РФ. Как сообщает РИА Новости, Тирасполь надеется на переговоры, однако Кишинев выдвигает властям республики заведомо неприемлемые требования.

В тылу противника

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что нахождение ВС РФ на территории Приднестровья якобы несет в себе риски для безопасности Молдавии, Украины и региона в целом. Он подчеркнул, что Киев поддерживает «восстановление территориальной целостности и суверенитета Молдавии», а также готов помочь, в том числе и военным путем.

При этом президент Молдавии Майя Санду на ассамблее ПАСЕ заверила, что экономическая интеграция Приднестровья идет полным ходом. По ее словам, все больше приднестровцев предпочитают оформлять документы и открывать банковские счета в юрисдикции Кишинева.

Тем временем молдавский вице-премьер Валерий Киверь горячо одобряет «последовательную позицию» Киева по приднестровскому вопросу. Он подчеркнул, что вопрос решится на основе европейской интеграции Молдавии. При этом, по словам премьера, Тирасполь пока отказывается от диалога.

Сам президент Приднестровья Вадим Красносельский надеется реанимировать формат «5+2», в котором Россия, Украина и ОБСЕ были посредниками между Кишиневом и Тирасполем, а ЕС и США — наблюдателями.

Пиар или угроза?

Замглавы института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что в Киеве заговорили о Приднестровья ради пиара, ведь об Украине стали забывать на фоне ситуации вокруг Венесуэлы, Гренландии и Ирана.

«Естественно, властям это не нравится, и они пытаются вернуться в информационное пространство в прежнем объеме. А последствия военной операции в Приднестровье их не сильно волнуют, хотя большой беды, очевидно, не избежать. Ведь среди миротворцев много местных с российскими паспортами», — подчеркнул эксперт.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, украинские власти собираются взять в заложники сотни тысяч россиян для шантажа Москвы. По оценке политолога, у Тирасполя не хватит сил для отражения вторжения Киева, но это приведет к партизанской войне в самом тылу Украины.

«Чтобы этого избежать, а заодно минимизировать потери, Киев хочет подключить Кишинев. В результате Зеленский получит козырь в переговорах с Россией, а с последствиями его авантюры придется разбираться Санду», — считает политолог.

При этом Денисов уверен, что Кишинев в таком сценарии не заинтересован. Санду считает, что число сторонников присоединения Молдавии к ЕС растет, из-за чего развязывать войну ей незачем.