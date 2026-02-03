Пока вы спали: имя Зеленского в файлах Эпштейна и разочарование Трампа в Европе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России

Глава МИД Украины Андрей Сибига оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино. Причиной стали слова Инфантино о бесполезности санкций в отношении российских команд, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию главы МИД Украины в соцсети Х.

"Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну", — написал он.

Ранее Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд.

Трамп разочаровался в Европе

Президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме заявил о своем разочаровании в Европе. Он также отметил, что смог заставить НАТО повысить расходы на оборону, пишет Lenta.ru.

«Есть те, кто говорит, что [Европу] уже не узнать из-за иммиграции и энергетики. С помощью энергетики нужно зарабатывать, а не терять деньги. Так что я очень разочарован. Это переломный момент для них», — сказал американский лидер.

Трамп также похвастался тем, что он смог заставить европейских партнеров США по НАТО повысить расходы на оборону с двух до пяти процентов ВВП.

СМИ: Стармер может уволить главу аппарата, чтобы удержаться у власти

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чтобы удержаться у власти после местных выборов, может уволить главу своего аппарата Моргана Максуини. Причина в скандале, связанном с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету i Paper.

Отмечается, что именно Максуини сыграл ключевую роль в назначении экс-посла Британии в США Питера Мандельсона, связанного с Эпштейном.

"До мая против Кира никто выступать не будет, но потом, чтобы спасти свою должность премьера, ему понадобится жертвенный агнец", - заявил газете неназванный источник в британском правительстве.

По информации издания, по прогнозам, лейбористы проиграют на местных выборах.

В Киеве дерзко высказались о территориях России

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что передача Россией территорий Киеву является единственным путем к миру. Об этом он написал в социальной сети Facebook*, сообщает РИА Новости.

"Единственный правдивый путь к миру – не поощрение <…> к дальнейшим территориальным претензиям, а <…> (Уход России с территорий. — Прим. Ред.) Украины!" — написал он.

В файлах Эпштейна нашлось имя Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может быть причастен к торговле людьми на Украине. Утверждения об этом содержались в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на новые документы, опубликованные минюстом США.

В одном из электронных писем, автор которого неизвестен, содержатся требования расследовать активы Зеленского в связи с деятельностью модельного агента Жана-Люка Брюнеля. Ранее он был обвинен в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услуг несовершеннолетних.

В письме утверждается, что Брюнель ответственен за организацию торговли людьми на Украине.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.