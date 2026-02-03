Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс мог делиться с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном подробностями негласных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом «Лента.ру» узнала из архивов покойного миллиардера, опубликованных американским Минюстом.

Из переписки Эпштейна с Саммерсом следует, что тот тайно приезжал в Киев в середине июня 2019 года для встречи с украинскими чиновниками и недавно одержавшим победу на выборах Зеленским.

«Я ходил вверх и вниз по [украинской бюрократической] лестнице, поэтому меня сегодня отпускают [домой]», — пишет Саммерс.

Зеленского уличили в поставках женщин и детей с Украины по делу Эпштейна

Также экс-чиновник обещал поделиться с миллиардером деталями этого разговора. Вероятно, в будущем он сдержал свое обещание, но выяснить это наверняка невозможно — Минюст засекретил значительную часть этой переписки.

Ранее стало известно, что Эпштейн в 2014 году обсуждал события на Евромайдане с Ариан де Ротшильд, которая в настоящий момент является банкиром и генеральным директором Edmond de Rothschild Group.