Военный эксперт объяснил, зачем Штатам понадобилась Гренландия

Соединенным Штатам Америки нужна Гренландия для размещения там системы раннего оповещения о полете баллистических ракет. Также остров поможет Пентагону наладить средства обнаружения подводных лодок.

“Золотой купол” Трампа распространялся на Гренландию. Но это не значит, что там установят пусковые противоракетные установки. Хотя вполне это возможно, если удастся развить инфраструктуру. Но систему раннего оповещения о полете баллистических ракет вполне можно разместить”, - рассказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

Эксперт добавил, что ранее восточным флангом США была Европа. Однако все программы по состоянию противоракетного щита она “похоронила в бюрократических и коррупционных схемах”.

В этой связи Гренландия очень важна для США, так как кроме противоракетной обороны, остров играет и существенную роль в системе обнаружения подлодок, которая у Штатов сейчас не работает, заключил Леонков.

Ранее Трамп ушел от четкого ответа на вопрос, касающегося сокращения войск США в Европе.