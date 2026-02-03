Трамп неожиданно заявил о близком соглашении по выходу США из шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы не заинтересованы в затяжной приостановке работы федерального правительства, а договоренности о возобновлении финансирования находятся на финальной стадии. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

По словам американского лидера, Конгресс близок к принятию законопроекта, который позволит восстановить финансирование правительства. Трамп подтвердил, что обсуждал ситуацию со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и лидером республиканского большинства в Сенате Джоном Тьюном, отметив, что стороны «довольно близки к решению».

Президент подчеркнул, что длительный шатдаун наносит серьезный ущерб стране. Он также сообщил, что неоднократно общался с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером и не считает, что Демократическая партия заинтересована в продолжении приостановки работы правительства.

Ранее Трамп заявлял, что добивается одобрения Палатой представителей законопроекта о возобновлении финансирования федеральных органов власти. Сенат соответствующее решение уже принял.

Частичный шатдаун в США начался в полночь 31 января по местному времени из-за отсутствия утвержденного бюджета. Предыдущая приостановка работы федерального правительства осенью прошлого года длилась 43 дня — с 1 октября по 12 ноября.