В США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон «полостью сдались» и в феврале явятся в конгресс США, чтобы дать показания по скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. Об этом в соцсети X написал председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер.

© Газета.Ru

«Как только стало ясно, что палата представителей обвинит их в неуважении к суду, Клинтоны полностью сдались и в этом месяце явятся для дачи показаний, который будут записаны на видео и оформлены в протокол», — написал он.

А именно Билл Клинтон должен будет дать показания под присягой 27 февраля, а Хиллари Клинтон — 26 февраля, отметил Комер.

По словам политика, Клинтоны шесть месяцев игнорировали выданные повестки, после чего комитет по надзору палаты представителей инициировал процедуру привлечения их к ответственности.

«Мы с нетерпением ждем возможности допросить Клинтонов в рамках нашего расследования ужасающих преступлений Эпштейна и Максвелл, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность перед американским народом и пострадавшими», — подчеркнул конгрессмен.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии, изнасилованиях и торговле людьми. В материалах находится более двух тысяч видео и 180 изображений, в том числе порнографических.

В файлах нашли упоминания многих известных личностей, в том числе и политиков. Неоднократно в этих и других материалах по делу упоминается и экс-президент США Билл Клинтон. А в декабре 2025 года Минюст США показал фото Клинтона с одной из жертв по делу Эпштейна.

СМИ писали, что еще в августе 2025 года Клинтоны и другие правительственные чиновники получили повестки в суд. Изначально допросы были назначены на октябрь 2025 года, однако затем их перенесли на декабрь после прошения экс-президента США. В декабре Комер согласился отложить допрос еще раз. 3 февраля появилась информация о том, что Клинтоны согласились дать показания по делу.

Эпштейна арестовали еще в 2019 году. 10 августа 2019 года его жизнь закончилась в тюремной камере. Было объявлено, что Эпштейн совершил самоубийство.

Ранее Захарова выразила надежду, что Клинтоны дадут показания об Эпштейне с реконструкцией.