Клинтоны согласились дать показания конгрессу США по делу Эпштейна

Бывшие президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились дать показания комитету Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает The New York Times.

Супруги уступили требованиям республиканцев за несколько дней до голосования о неуважении к Конгрессу. Ранее Клинтоны несколько месяцев игнорировали повестки председателя комитета Джеймса Комера, заявляя о политической мотивации расследования. Решение изменить позицию они приняли после того, как часть демократов поддержала республиканцев в вопросе возможной уголовной ответственности за отказ от сотрудничества.

Выступление супругов перед законодателями станет почти беспрецедентным: бывшие президенты США не давали показаний в Конгрессе с 1983 года. Комитет намерен сосредоточиться на их связях с покойным Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл.

Попытки адвокатов ограничить время допроса четырьмя часами были отклонены главой комитета, который счел это недостаточным для полноты расследования, передает издание.

Минюст Соединенных Штатов опубликовал почти три миллиона страниц документов по делу Эпштейна, а также тысячи видео и изображений. В файлах упоминаются известные личности, включая американского президента Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, бизнесменов Билла Гейтса и Илона Маска.