Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон решили выступить перед профильным комитетом американского Конгресса по делу о связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщил пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья, передает РИА «Новости».

Уренья заявил, что чета Клинтонов «вели себя добросовестно» в ходе переговоров о даче показаний, и уже сообщали обо всем под присягой.

«Но бывший президент и бывшая госсекретарь придут», – добавил он.

Представитель семьи добавил, что политики рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем участникам подобных разбирательств.

Стоит отметить, что Клинтоны решили выступить после публикации свыше 3 млн страниц по делу Эпштейна.

Ранее комитет по надзору Палаты представителей США проголосовал за привлечение Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон к ответственности неявку на слушания по делу Эпштейна.