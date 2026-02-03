Трамп ушел от четкого ответа на вопрос, касающегося сокращения войск США в Европе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не дал конкретного ответа на вопрос, планирует ли он сократить численность американского военного контингента в Европе.

Вместо этого во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома Трамп начал рассуждать о том, что при нем исчезла проблема недобора личного состава в ВС США.

“У нас отличные отношения с Европой, у нас отличные отношения с нашими войсками”, - заявил Трамп.

Трамп разочаровался в Европе

После этого глава Белого дома напомнил, что при предыдущем президенте Джо Байдене фиксировались “наихудшие показатели” в плане комплектования американской армии – тогда “никто не хотел идти в вооруженные силы”. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

Однако возвращаться к вопросу о возможном сокращении численности военных США в Европе Трамп не стал.

К слову, весной 2025 года Трамп допускал сокращение численности военного контингента США в странах Европы. Это ожидали и высокопоставленные европейские чиновники.

Ранее Трамп раскрыл, кто платит США за поставки американских ракет на Украину.