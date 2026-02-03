Зеленского уличили в попытках дистанцироваться от одной темы

Президент Украины Владимир Зеленский пытается дистанцироваться от темы мобилизации в стране с помощью средств массовой информации. На это указала немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Как отмечает автор статьи, проблема мобилизации становится все более ожесточенной, в связи с чем Зеленский хочет убедить население в том, что не имеет отношения к территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), несмотря на то, что формальной является главнокомандующим.

«По другой версии, Киев надеется на скорейшее прекращение боевых действий и поэтому уже готовит послабления в мобилизации. Однако прорыва в переговорах пока не предвидится», — пишет издание.

В конце января Зеленский продлил на 90 дней действие всеобщей мобилизации и военного положения на территории Украины.