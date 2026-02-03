Пезешкиан поручил главе МИД Ирана подготовить почву для переговоров с США

Иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что поручил главе МИД страны Аббасу Аракчи подготовить почву для переговоров с США.

«В свете просьб дружественных правительств стран региона... я поручил своему министру иностранных дел при условии создания подходящей обстановки... обеспечить справедливые и отвечающие интересам обеих сторон переговоры, — написал глава Исламской республики в социальных сетях.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Шамхани допустил возможность прямых переговоров с Вашингтоном в случае достижения взаимопонимания при непрямых контактах. «Прямым переговорам должны предшествовать непрямые. Если будет достигнуто взаимопонимание и если оно появится быстро, ситуация может перейти к прямым переговорам, — цитирует чиновника ливанский телеканал Al Mayadeen.

Али Шамхани перечислил два условия для диалога. Прежде всего он должен проходить без атмосферы угроз и «инструментов угроз. Помимо этого, обе стороны должны быть справедливо представлены за столом переговоров. Контакты должны начаться по достижении взаимопонимания, без необоснованных и нелогичных требований, подчеркнул советник аятоллы.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что огромные силы ВВС страны, направляющиеся к Исламской республике, скоро прибудут в регион, сообщает издание argumenti.ru. По его словам, Белый дом ведет переговоры с Тегераном, в том числе по его ядерной программе. Дальнейшие действия Америки будут связаны с тем, как в дальнейшем будут развиваться события, добавил лидер США.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle. Самолеты приземлились в Иордании еще в середине января. Кроме того, в регионе будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, в том числе американские системы ПРО Patriot и Thaad. Данная информация повилась на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении удара по Ирану.