Трамп сделал заявление о прибытии сил США к Ирану

К Ирану направляются огромные силы Соединенных штатов Америки, которые в скором времени прибудут в регион. С таким анонсом выступил президент США Дональд Трамп.

«У нас сейчас корабли направляются в Иран, большие, самые большие и лучшие... Они скоро будут там», — пояснил Трамп, комментируя развитие событий на мероприятии в Белом доме.

По его словам, в сторону Ирана направляется «огромная армада». Он понадеялся на то, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку. Ее результатом может стать полный отказ страны от ядерного оружия.

США безуспешно пытаются скрыть план нападения на Иран

Ранее стало известно, что слова американского лидера об Иране обрушили цены на нефть. По данным СМИ, падение стоимости марки Brent в понедельник ускорилось на пять процентов.