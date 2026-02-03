Зеленский ожидает реакции США на удары России по энергетике Украины

Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении заявил, что ожидает реакции США на ночные удары России по украинской энергетической инфраструктуре.

Он напомнил, что, по его словам, американская сторона предлагала на время дипломатических усилий и холодной зимы прекратить такие атаки.

Зеленский также отметил, что президент Дональд Трамп говорил о недельном энергетическом перемирии, однако удары, как утверждает украинский лидер, были нанесены уже спустя четыре дня после его начала.