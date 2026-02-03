Трамп раскритиковал ООН из-за Украины

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за низкую вовлеченность в урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе мероприятия в Белом доме.

«ООН, как вы знаете, участвуют немного», — сказал он. Глава государства также подверг критике администрацию своего предшественника Джо Байдена за финансовую помощь Киеву.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что при нем США не отправляют Украине оружие безвозмездно, а делают это через партнеров по НАТО, которые платят за вооружения.

Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам

Ранее Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, заставив ее членов выплатить задолженности по взносам.