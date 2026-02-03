Трамп анонсировал «хорошие новости» по Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал «хорошие новости» в переговорах об урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он заявил во время мероприятия в Белом доме, трансляция ведется на YouTube.

«Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые это говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что стороны украинского конфликта подошли очень близко к сделке. Он выразил уверенность, что у предстоящих переговоров есть шанс на успех. При этом президент отметил, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский ненавидят друг друга, что, по его словам, очень усложняет ситуацию.