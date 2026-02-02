Трамп прокомментировал посещение острова Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал остров скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет РИА Новости.

В 2025-2026 годах прокуратура США опубликовала 3,5 миллиона файлов Эпштейна. Среди материалов оказались видеоролики, книги с автографами, письма, открытки, фотоальбомы.

По данным западных массмедиа, выяснилось, что в документах упоминаются президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, американские политики, министры европейских стран, королевские особы, звезды шоу-бизнеса.

«В отличие от многих, кто любит «поливать грязью», я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были», — отметил Трамп.

Президент США заметил, что не поддерживал дружеских отношений с Эпштейном.