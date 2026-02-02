Президент Украины Владимир Зеленский остался практически без союзников из-за отсутствия влияния Европы на ход переговоров об урегулировании конфликта. С таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он отметил, что европейских лидеров уже несколько месяцев отодвигают на второй план в мирном процессе.

«Этот фактор очень важен. Они показали свою некомпетентность и дали Зеленскому обещания, которые не могут выполнить», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что Киеву не имеет смысла полагаться на помощь со стороны Европы, поэтому сейчас Зеленский остался «практически один».