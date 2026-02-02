Единственный путь к миру состоит в возврате Украине всех утраченных в ходе конфликта территорий.

Громкое заявление на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сделал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Вывод войск с территории независимой и суверенной страны — именно это путь к миру! Да, сейчас это кажется невозможным. Но рано или поздно Россия будет вынуждена остановиться», — написал он.

В то же время политик подчеркнул, что нарратив о выводе украинских войск «так или иначе обсуждается» даже в Киеве. Экс-посол отдельно подчеркнул, что в ходе мирных переговоров нет «никаких сложных вопросов».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с РФ об урегулировании.