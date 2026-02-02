В США подали в суд на госдеп и Рубио за запрет выдачи виз

В американский суд был подан иск, в котором в качестве ответчиков выступают Госдепартамент Соединенных Штатов и госсекретарь страны Марко Рубио. Истец требует отменить решение о приостановке оформления виз для граждан 75 стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

© Вечерняя Москва

— (Госдепартамент — прим. «ВМ») ввел категорический запрет на легальную иммиграцию по признаку гражданства для граждан 75 стран <...> на основании неподтвержденного и явно ложного заявления о том, что граждане вышеуказанных стран прибывают в США, чтобы ненадлежащим образом рассчитывать на денежное обеспечение и, вероятно, перейдут на «общественное обеспечение», — говорится в иске.

Авторами иска являются несколько правозащитных организаций. Обращение зафиксировал нью-йоркский суд в Манхеттене. В иске также говорится, что Вашингтон своими действиями нарушает практику рассмотрения визовых заявлений, которая применялась на протяжении 10 лет. В связи с этим обвинители призвали суд признать решение Госдепа несанкционированными и противоречащими американской конституции, говорится в материале.

Американский телеканал Fox News такэе сообщал, что Государственный департамент США приостановит выдачу виз гражданам 75 стран, включая граждан России. Представители ведомства уточнили, что речь идет только о иммиграционных визах, а не о визах в целом.