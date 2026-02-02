Обама раскрыл последствия прекращения ДСНВ

Прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений, предположил бывший президент США Барак Обама. Об этом пишет РИА Новости.

Обама и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали ДСНВ 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришёл на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

Договор был продлён на пять лет в 2021 году, после обмена дипломатическими нотами между Россией и США. Срок его действия истекает 5 февраля 2026 года.

Обама отметил, что если Конгресс не примет мер, последний договор о контроле вооружений между США и Россией прекратит свое существование.

«Это бессмысленно сотрет десятки лет дипломатии и рискует положить начало новой гонке вооружений, что сделает мир менее безопасным», — подчеркнул экс-президент.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему ожидает предметного ответа от Вашингтона на свою инициативу о продлении ДСНВ.