В Финляндии задержали иностранцев за попытку попасть в Россию

Пограничная охрана Финляндии задержала четырех иностранцев, которые хотели незаконно попасть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в погранохране, все четыре человека были задержаны в районе города Иматра. Все задержанные являются иностранцами, но точная информация об их гражданстве не уточняется.

«Пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии предотвратил незаконное пересечение границы из Финляндии в Россию четырьмя людьми в районе Иматры 30 января», — сообщили в пограничной службе.

Ранее власти Финляндии сообщили о планах по усилению морского патрулирования в Балтике.