Стало известно, чего боятся освобожденные украинцы с танкера «Маринера»

Украинские моряки с танкера «Маринера» (международное наименование M/V Bella 1), захваченного ВМС США, боятся возвращаться домой на Украину из-за опасений уголовного преследования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, в состав экипажа входили 28 человек. Семнадцать из них — граждане Украины, уроженцы Киева, Одесской и Херсонской областей.

«Ныне всех украинцев, кроме старшего помощника, отпустили. Возвращаться на Украину никто не планирует», — отметили журналисты.

Моряки пожаловались, заметили репортеры, что на Украине их могут обвинить в госизмене, начать против них уголовные дела.

Ранее сообщалось, что 7 января береговая охрана США, за несколько тысяч километров от побережья страны, в международных водах захватила нефтетанкер, шедший под российским флагом.

Российские официальные лица назвали действия США «пиратством», нарушением конвенций и призвали к гуманному обращению с захваченными моряками.