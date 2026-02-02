Зеленский заявил, что «войну надо завершать»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с украинской делегацией в Абу-Даби, что «войну надо завершать». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и украинская сторона рассчитывает «на дальнейшую предметную работу над документами по восстановлению и экономическому развитию».

Трехсторонние переговоры по Украине, запланированные на 1 февраля, внезапно перенесли на несколько дней. О причинах переноса напрямую не сообщалось, однако это произошло сразу после встречи спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками в Майами 31 января.

Одновременно Зеленский заявил, что решать территориальные вопросы без прямых контактов с российским лидером Владимиром Путиным невозможно, а сам переговорный процесс сейчас находится «на сложной стадии».